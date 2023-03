Stupri | torture e schiavitù | come rieducano a Pechino | lo scandalo travolge il regime

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) «Negli ultimi cinque anni ho perso entrambi i miei genitori a causa del genocidio del popolo Uiguro da parte del governo cinese. Dopo che mia madre è morta in uno dei campi di concentramento nel maggio 2018, ho saputo della morte di mio padre da un articolo di propaganda del Partito Comunista Cinese nel gennaio 2019. Infine, l'anno scorso le autorità cinesi hanno condannato mio fratello minore all'ergastolo e mio fratello maggiore ad almeno 17 anni di carcere. Voglio sottolineare che purtroppo la mia storia non è unica». Questo l'inizio dell'intervista a Dolkun Isa politico e cittadino uiguro di nazionalità e presidente del Congresso mondiale uiguro, durantela presentazione del suo libro “La trappola cinese” di lunedì scorso in Senato su iniziativa del senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, esponente di Fratelli d'Italia, in collaborazione con il Global Committee for the Rule of Law ...