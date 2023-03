Studiare in Italia? «È fantastico». La surreale risposta di Amanda Knox alle lamentele di una giovane americana (Di mercoledì 15 marzo 2023) «Ma che dici? Studiare all’estero è meraviglioso». Con queste parole Amanda Knox ha risposto a una studentessa americana che aveva criticato il suo soggiorno-studio di sei mesi a Firenze. «Sono una studentessa della New York University, ho studiato a Firenze per sei mesi e ho odiato ogni aspetto del mio semestre», ha raccontato Stacia Datskovska, 23enne, al magazine statunitense Insider. «Ho cominciato a disprezzare il panorama – si legge nell’articolo – odiavo le persone e non vedevo l’ora di tornare a casa nel mio campus di New York». La confessione della studentessa ha suscitato molte reazioni (diverse) e commenti di ogni tipo. Tra cui quello di Amanda Knox, l’ex studentessa americana condannata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher del 2007, che su ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) «Ma che dici?all’estero è meraviglioso». Con queste paroleha risposto a una studentessache aveva criticato il suo soggiorno-studio di sei mesi a Firenze. «Sono una studentessa della New York University, ho studiato a Firenze per sei mesi e ho odiato ogni aspetto del mio semestre», ha raccontato Stacia Datskovska, 23enne, al magazine statunitense Insider. «Ho cominciato a disprezzare il panorama – si legge nell’articolo – odiavo le persone e non vedevo l’ora di tornare a casa nel mio campus di New York». La confessione della studentessa ha suscitato molte reazioni (diverse) e commenti di ogni tipo. Tra cui quello di, l’ex studentessacondannata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher del 2007, che su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lmisculin : Per essere una persona che ha la fama di studiare molto, nella conferenza stampa di stasera Giorgia Meloni ha dimos… - GiampieroCarbo4 : @sauroleporatti @augustodpau @ArmoniosiAccent Mah!!ci sarebbe ancora tanto da scrivere e Sopratutto da Studiare..,p… - transtaglia_ : @kazutarus allora io penso che anche questo è vero, però dipende da paese a paese e dalla lingua che vai a studiare… - Ironman_Tri2001 : RT @Gazzettino: Studentessa americana: «Sei mesi da incubo in Italia». Amanda Knox sarcastica: «Studiare all'estero è fantastico» https://t… - ABosurgi : RT @Gazzettino: Studentessa americana: «Sei mesi da incubo in Italia». Amanda Knox sarcastica: «Studiare all'estero è fantastico» https://t… -