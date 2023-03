Studentesse americane stuprate a Roma: condannati in Cassazione i due carabinieri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo 5 anni, si è conclusa la vicenda giudiziaria relativa alle Studentesse americane violentate da due carabinieri. Marco Camuffo era stato condannato a 4 anni e 4 mesi, ma l’agente era ricorso al rito abbreviato. Ieri, anche il collega Pietro Costa è stato condannato a 4 anni dalla Cassazione. Lo riporta Repubblica. Il caso fece molto discutere, per il fatto che a commettere le violenze su due giovanissime furono due membri delle forze dell’ordine. Stando alla ricostruzione, Camuffo e Costa arrivarono alla discoteca Flo per una rissa. Vedendo le due ragazze sole, si offrirono di accompagnarle a casa. Le due erano ubriache e una volta arrivati sul luogo della destinazione, gli agenti abusarono di loro. Già le sentenze di primo e secondo grado avevano condannato Camuffo e Costa per quanto accaduto. Ieri, anche la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo 5 anni, si è conclusa la vicenda giudiziaria relativa alleviolentate da due. Marco Camuffo era stato condannato a 4 anni e 4 mesi, ma l’agente era ricorso al rito abbreviato. Ieri, anche il collega Pietro Costa è stato condannato a 4 anni dalla. Lo riporta Repubblica. Il caso fece molto discutere, per il fatto che a commettere le violenze su due giovanissime furono due membri delle forze dell’ordine. Stando alla ricostruzione, Camuffo e Costa arrivarono alla discoteca Flo per una rissa. Vedendo le due ragazze sole, si offrirono di accompagnarle a casa. Le due erano ubriache e una volta arrivati sul luogo della destinazione, gli agenti abusarono di loro. Già le sentenze di primo e secondo grado avevano condannato Camuffo e Costa per quanto accaduto. Ieri, anche la ...

