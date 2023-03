Studente tuttofare costruisce la sua casa di 25 metri quadri – uno sguardo all’interno e rimaniamo stupiti

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Bradley è unoche ha deciso di costruire la sua. Le foto del risultato sono fantastiche. Vi facciamo fare un giro! Oltre agli alti costi per poter frequentare il college negli Stati Uniti, molti studenti spendono anche per poter affittare una stanza o una. Un brillantedella Florida ha trascorso un anno in affitto prima di rendersi conto che non faceva per lui. Molti studenti, arrivati a quel punto, probabilmente prenderebbero in considerazione l’idea di trasferirsi di nuovo adei genitori, ma Bradley Langenberg la pensava diversamente. Infatti ha deciso di costruirsi la sua casetta, così da poterci vivere senza pagare affitti in futuro. Leggi di più: Mamma single siuna casetta – unodentro e vorrei ...