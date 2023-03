Strategia Ue sui clandestini, regole comuni per i rimpatri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ancora morti in mare, accuse delle Ong a Italia, Malta e Ue e la risposta di Bruxelles: più rimpatri condivisi. Ventiquattro ore «calde» sul fronte immigrazione. A Cutro con il ritrovamento di altri due cadaveri sale a 81 il bilancio delle vittime del naufragio del 26 febbraio di cui 33 bambini. Giovedì a Palazzo Chigi saranno ricevuti i superstiti - circa 40 su 80 sopravvissuti quelli ancora presenti in Calabria - e i parenti delle vittime (che martedì hanno depositato una memoria in Procura a Crotone tramite gli avvocati); ma non tutti sono intenzionati ad accettare l'invito a Roma e lasciare Crotone. Almeno fino a quando non sarà fatta chiarezza sul destino delle salme e sull'identificazione dei corpi. Intanto sarebbero 7 i cadaveri ancora non identificati. Nel frattempo le Ong tornano all'attacco dopo l'ennesima tragedia domenica a largo della Libia con 17 persone ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ancora morti in mare, accuse delle Ong a Italia, Malta e Ue e la risposta di Bruxelles: piùcondivisi. Ventiquattro ore «calde» sul fronte immigrazione. A Cutro con il ritrovamento di altri due cadaveri sale a 81 il bilancio delle vittime del naufragio del 26 febbraio di cui 33 bambini. Giovedì a Palazzo Chigi saranno ricevuti i superstiti - circa 40 su 80 sopravvissuti quelli ancora presenti in Calabria - e i parenti delle vittime (che martedì hanno depositato una memoria in Procura a Crotone tramite gli avvocati); ma non tutti sono intenzionati ad accettare l'invito a Roma e lasciare Crotone. Almeno fino a quando non sarà fatta chiarezza sul destino delle salme e sull'identificazione dei corpi. Intanto sarebbero 7 i cadaveri ancora non identificati. Nel frattempo le Ong tornano all'attacco dopo l'ennesima tragedia domenica a largo della Libia con 17 persone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DzheringRuslan : RT @tempoweb: Strategia #Ue sui #clandestini, regole comuni per i rimpatri #15marzo - ciuppina : RT @manuestrella6: #gfvip si crede furbo il mesteriante ma se si avvicina a nikita come tempo fa per strategia da ship , si da la zappa sui… - tempoweb : Strategia #Ue sui #clandestini, regole comuni per i rimpatri #15marzo - annakiara119 : RT @manuestrella6: #gfvip si crede furbo il mesteriante ma se si avvicina a nikita come tempo fa per strategia da ship , si da la zappa sui… - FiollaBaron : RT @venta_anto: @teamsoleilsorge Quella un po’ sui generis ? Da non fan di nessuno direi che queste diatribe personali non andavano esser… -