Strade Bianche 2023 | confermata la squalifica per Kristen Faulkner Cosa è successo | chi sale sul podio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) È statalaperallaDonneper aver indossato un sensore per il monitoraggio continuo del glucosio durante la gara. L’UCI ha aperto un’indagine ed oggi ha cancellato il suo risultato dal proprio database ufficiale e confermato la. Questo il comunicato dell’Unione Ciclistica Internazionale: “L’UCI conferma che Kirstenè statata dallache si è svolta il 4 marzo, per violazione dell’articolo 1.3.006bis del Regolamento UCI a causa dell’uso di un sensore di monitoraggio continuo del glucosio durante l’evento”.era arrivata terza dietro al ...

ilcapoced : Trofeo Laigueglia + Strade Bianche. ???? invertido: 5.55 recuperado: 2.50 profit: -3.05 u. ?? yield: -54,95% picks: 1… - Eurosport_IT : ?? Cambia il podio della Strade Bianche femminile ?? #StradeBianche #Faulkner - SpazioCiclismo : Il Team Jayco-AlUla prende atto e accetta la squalifica di Kristen Faulkner dalla #StradeBianche - bicitv : Cambia il podio della Strade Bianche femminile: Kristen Faulkner, terza, squalificata dall'UCI per aver indossato u…

Torna alle corse Alberto Bettiol, dopo la grande paura alla, quando ha battuto violentemente la testa ed è stato salvato dal casco: per il fiorentino un test importante in vista della ...Il ciclismo è sempre stato uno sport all'avanguardia dal punto di vista delle metodologie applicate allo sport. L'ultimo esempio ci arriva dalla, che si è corsa a Siena sabato 4 marzo, e dalla decisione dell'Uci, la federazione mondiale, che ha squalificato l'australiana Kristen Faulkner, terza. Motivo: 'Non ha rispettato l'..

È stata confermata la squalifica per Kristen Faulkner alla Strade Bianche Donne 2023 per aver indossato un sensore per il monitoraggio continuo del glucosio durante la gara. L'UCI ha aperto ...