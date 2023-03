Storia del crimine: Sonya Caleffi, “l’infermiera killer” di Como (Di mercoledì 15 marzo 2023) . Sonya Caleffi nata a Como il 21 luglio 1970, è una serial killer italiana condannata per aver ucciso 5 persone con iniezioni d’aria. Ma si sospetta che possa aver assassinato anche altre 18 persone. A quindici anni Sonya Caleffi comincia a soffrire di depressione e di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) .nata ail 21 luglio 1970, è una serialitaliana condannata per aver ucciso 5 persone con iniezioni d’aria. Ma si sospetta che possa aver assassinato anche altre 18 persone. A quindici annicomincia a soffrire di depressione e di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Kira è tornata a casa, la storia a lieto fine del cane sottratto 7 anni fa in Puglia e ricomparso dal nulla in un r… - ferrazza : La storia di Anastasio mette un po’ di paura sulle prossime nomine delle partecipate (Enel, Eni, Poste, Leonardo).… - paolomossetti : Dopo che anche il Fatto ha ritenuto fondamentale sottolineare - per ben due volte bella stessa pagina - le origini… - dariopetisso : RT @Seoul_ItalyBTS: IG ????? Storia del produttore PDogg (Big Hit Music) - 150323 Jimin Set Me Free pt.2 Coming soon!!! ??Park Jimin Porrà F… - stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: GUIDA AL POEMA VISIVO PER L'ITALIA -