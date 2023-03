Stop alle famiglie omo | Sala e Pd scendono in piazza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dalle carte dell’indagine di Bergamo si scopre che Walter Ricciardi pretese lo stop alle messe. Sentito dalle toghe… - MonicaCirinna : Lo stop alle iscrizioni anagrafiche delle bambine e dei bambini con genitori dello stesso sesso a Milano è una noti… - LaStampa : Figli di una coppia minore. Il prefetto di Milano blocca il sindaco: “Stop alle registrazioni dei bimbi nati da per… - 8foctdr67 : RT @LaVeritaWeb: Dalle carte dell’indagine di Bergamo si scopre che Walter Ricciardi pretese lo stop alle messe. Sentito dalle toghe, però,… - Massimo46572086 : RT @LaVeritaWeb: Dalle carte dell’indagine di Bergamo si scopre che Walter Ricciardi pretese lo stop alle messe. Sentito dalle toghe, però,… -

... Cruise Control adattivo intelligente, Lane Trace Assist e assistenzasterzate d'emergenza. ... retrocamera, climatizzatore manuale e Start&. Le due versioni al vertice Il cuore della gamma è ...8:25 con Giziana Vetrano del direttivo dell'associazione Famiglie Arcobaleno delloalla registrazione all'Anagrafe di Milano , dei figli delle coppie omogenitoriali. Un atto dovuto dopo la ...STRASBURGO - Realismo sulla transizione verde, opposizione duranorme sulle auto inquinanti e su Euro 7 se non saranno riviste. In una sala del terzo piano dell'Eurocamera a Strasburgo lunedì è nato un nuovo fronte di Paesi scettici. Nel mirino, il pacchetto ...

Stop alle endotermiche, l'Unione Europea potrebbe aprire agli e-fuel HDmotori

Il rischio, per Bruxelles, è che il Fit for 55 si impantani fino alle prossime Europee, almeno. Tre i provvedimenti finiti nel mirino degli otto: lo stop ai motori endotermici dal 2035, il regolamento ...Il rischio, per Bruxelles, è che il Fit for 55 si impantani fino alle prossime Europee, almeno. Tre i provvedimenti finiti nel mirino degli otto: lo stop ai motori endotermici dal 2035, il regolamento ...