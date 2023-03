Stefano Colli, “Mi innamoro al buio” tra “Aquiloni” in “Mozambico” (Di mercoledì 15 marzo 2023) We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato. C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione. Stefano Colli, artista bolognese, ha postato suoi video e mi sono ritrovato nella diretta We Have a Dream a parlare con un ragazzo che ha iniziato la sua carriera con Iskra Menarini, storica corista di Lucio Dalla, e l’ha continuata fino a presentare tre video. Il suo ultimo “Mi innamoro al ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato. C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione., artista bolognese, ha postato suoi video e mi sono ritrovato nella diretta We Have a Dream a parlare con un ragazzo che ha iniziato la sua carriera con Iskra Menarini, storica corista di Lucio Dalla, e l’ha continuata fino a presentare tre video. Il suo ultimo “Mial ...

