STATS – Tutte le goleade in Champions League del Manchester City di Guardiola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutti i numeri delle piattaforme grandi prestazioni del Manchester City nella massima competizione europea Per fotografare cosa sia stata la goleada in Manchester City-RB Lipsia basta la valutazione fatta oggi da La Gazzetta dello Sport a proposito del malcapitato portiere ospite: «il migliore è decisamente stato Blaswich, che pure ha preso 7 gol». Numericamente parlando, la cosa più impressionante è che il Manchester City abbia prodotto molto con 23 conclusioni, ma è la precisione a meritare una sottolineatura, visto che 1 tiro ogni 3 (all’incirca) è finito dentro e 5 su 7 li ha confezionati quel mostro chiamato Haaland. Un altro dato statistico che mostra lo squilibrio delle forze in campo è quello dei corner: il City ne ha calciati 10, il Lipsia nessuno. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutti i numeri delle piattaforme grandi prestazioni delnella massima competizione europea Per fotografare cosa sia stata la goleada in-RB Lipsia basta la valutazione fatta oggi da La Gazzetta dello Sport a proposito del malcapitato portiere ospite: «il migliore è decisamente stato Blaswich, che pure ha preso 7 gol». Numericamente parlando, la cosa più impressionante è che ilabbia prodotto molto con 23 conclusioni, ma è la precisione a meritare una sottolineatura, visto che 1 tiro ogni 3 (all’incirca) è finito dentro e 5 su 7 li ha confezionati quel mostro chiamato Haaland. Un altro dato statistico che mostra lo squilibrio delle forze in campo è quello dei corner: ilne ha calciati 10, il Lipsia nessuno. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #ManchesterCity: tutti i migliori risultati in #ChampionsLeague - ImFireBruh : @WabiSClarence Tu hai tutte le stats più alte delle mie, ma io so più positivo x) - Jengafilm : @RariCheeseSteak Negli ultimi due anni ho visto tutte le partite dei Celtics. JT è migliorato in tutto(non solo nel… - SanGiorgioMisha : @stats_feed Tutte cazzate si è visto con il covid o con la guerra mondiale in corso che di libertà ce ne é poca da… - MasterHeep : @AxelEnerji Bell'animale questo! Il giocatore più forte che ho avuto era un francese che aveva tipo 18/19 in tutte le stats tranne contrasti -