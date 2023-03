Stati Uniti, nuove minacce al diritto all’aborto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Da quando lo scorso giugno è stata ribaltata la sentenza Roe vs Wade, e a livello federale il diritto all’aborto è stato cancellato e messo nelle mani dei singoli Stati, first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Da quando lo scorso giugno è stata ribaltata la sentenza Roe vs Wade, e a livello federale ilè stato cancellato e messo nelle mani dei singoli, first appeared on il manifesto.

