Stasera c'è Cattelan, Alessandra Celentano sul 'noce moscata gate': che hanno combinato ad Amici? (Di mercoledì 15 marzo 2023) A Stasera c'è Cattelan si torna a parlare del 'noce moscata gate' di Amici di Maria De Filippi: ecco cosa ha confessato la maestra Alessandra Celentano Durante la notte di Capodanno, i ragazzi di Amici di Maria De Filippi, hanno festeggiato tutti insieme chiusi nella casetta messa disposizione dalla produzione, dove ormai vivono da mesi. Purtroppo è accaduto un evento che persino la stessa conduttrice non si sarebbe mai aspettata di dover affrontare nella puntata successiva: sono stati presi dei seri provvedimenti in quanto durante i festeggiamenti i ragazzi avrebbero cercato di usare la noce moscata come stupefacente. Una notizia che ha creato talmente tanto scalpore che i social ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ac'èsi torna a parlare del '' didi Maria De Filippi: ecco cosa ha confessato la maestraDurante la notte di Capodanno, i ragazzi didi Maria De Filippi,festeggiato tutti insieme chiusi nella casetta messa disposizione dalla produzione, dove ormai vivono da mesi. Purtroppo è accaduto un evento che persino la stessa conduttrice non si sarebbe mai aspettata di dover affrontare nella puntata successiva: sono stati presi dei seri provvedimenti in quanto durante i festeggiamenti i ragazzi avrebbero cercato di usare lacome stupefacente. Una notizia che ha creato talmente tanto scalpore che i social ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lucia9864210120 : RT @moonlightmarea: Ogni volta che vedo Stasera c'è Cattelan penso a quanto sarebbe perfetta giugiulola per questo programma ahahahha #Sta… - DrApocalypse : Joy&Rina ballano Bellissima con Alessandra Celentano a Stasera c'è Cattelan - VIDEO - ryuqvaza : Se gli iKON vengono in Italia devono registrare uno special di Stasera c'è Cattelan - moonlightmarea : Ogni volta che vedo Stasera c'è Cattelan penso a quanto sarebbe perfetta giugiulola per questo programma ahahahha #StaseraCeCattelan - GaMe3891 : Cattelan stasera ci svela che fuori dallo studio c'è la luce ?? #StaseraCeCattelan -