Stangata green | come correre ai ripari

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Le norme Ue per la riduzione delle emissioni impongono la riqualificazione energetica degli immobili residenziali. Ci sono metodi per evitare il peggio, ma sono investimenti sul medio periodo

... però, di 'trasformarsi in una maxi -a carico dei cittadini , con la spesa per le ristrutturazioni degli edifici privati che potrebbe raggiungere quota 108 miliardi di euro'. Case, il ...MILANO. La direttiva Ue sulle "Case" rischia di trasformarsi in una maxi -a carico dei cittadini italiani , con la spesa per le ristrutturazioni degli edifici privati che potrebbe raggiungere quota 108 miliardi di euro. ...Le difficoltà ad applicare la legge Ma quali sono gli ostacoli che rallentano gli interventi di ristrutturazionedelle case italiane Innanzitutto a mancare è la manodopera . Non ci sono ...

Cos’è la stangata green La commissione Industria del Parlamento Ue impone che gli immobili diventino sempre più sostenibili, da qui il termine “green”, ossia “verdi”, rispettosi dell’ambiente. Le ...Il mondo edile e gli amministratori locali alzano la voce contro la direttiva europea per l'adeguamento green degli immobili entro il 2033 ...