Spread Btp - Bund chiude a 198 punti, rendimento cala al 4,09% (Di mercoledì 15 marzo 2023) Spread tra Btp e Bund in chiusura in rialzo a 198 punti con il Credit Suisse che preoccupa i mercati alla vigilia del direttivo della Bce. Come già con lo shock del fallimento della californiana Svb, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023)tra Btp ein chiusura in rialzo a 198con il Credit Suisse che preoccupa i mercati alla vigilia del direttivo della Bce. Come già con lo shock del fallimento della californiana Svb, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Borse europee, partenza in rosso ????-0,5% ????-0,4% ????-0,3% ????-0,3% Erg +2,4% dopo i conti, Tenaris -2,5%, Eni -1,1%… - Politica_Econom : dei bond tedeschi in misura più decisa risetto agli italiani italiani. Lo spread tra Btp e Bund si allarga quindi a… - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude a 198 punti, rendimento cala al 4,09%: Giù ancora i tassi dei bond, per biennale tedesco -48… - RDenigro : @ultimora_pol Non si arresta la caduta di Piazza Affari con il Ftse Mib trascinato a -4% dai bancari. A pesare sono… - LidiaO47 : RT @Agenzia_Ansa: Non si arresta la caduta di Piazza Affari con il Ftse Mib trascinato a -4% dai bancari. A pesare sono i timori legati a C… -