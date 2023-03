Spider-Man No Way Home | Zendaya | Peter e MJ meritano di essere felici

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L'interprete di MJ nella trilogia Marvel Studios ha parlato della sofferta storia d'amore tra i due protagonisti. Nel corso di una recente intervista,è tornata a parlare del personaggio di MJ e della sua sofferta storia d'amore con ilParker di Tom Holland, a distanza di più di un anno dall'uscita nelle sale di-Man: No Way-Man: No Waysi è concluso con il Doctor Strange che non ha avuto altra scelta se non quella di lanciare un incantesimo che ha fatto dimenticare al mondo chi siaParker. Tra questi c'è anche la fidanzata MJ, con i due che si scambiano un ultimo bacio durante il loro commovente addio. "La cosa …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... opxdrin : @scapitu spider man 2 e jedi survivor - badtasteit : #SpiderMan, Zendaya parla del rapporto tra Peter e MJ: 'Meritano la felicità' - badtasteit : Spider-Man: Across the Spider-Verse, Amy Pascal non si sbilancia sulla possibile presenza di #TomHolland - GianlucaOdinson : Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sony conferma la presenza di Tom Holland? - marvelcinemaita : ‘The Amazing Spider-Man 3’, un film evento su Maguire vs. Garfield e altri spin-off che la Sony stava sviluppando -

Il 28 febbraio è stato pubblicato negli Stati UnitiNo Way Home: The Official Movie Special , un libro incentrato sulla realizzazione del film di Jon Watts. LEGGI ": Zendaya racconta un aneddoto sul suo provino e perché si ......'s Thread richiede ai giocatori di affrontare un percorso di 30 tappe in oltre 120 livelli creati a mano con un semplice obiettivo: arrivare alla fine " , si legge nel comunicato stampa. "...Nel corso di un'intervista con Empire (come riporta The Direct ), la produttrice Amy Pascal ha parlato di: Across the- Verse . LEGGI -: Across the- Verse descritto come una "storia d'amore tra Miles e Gwen" LEGGI ": Across the- Verse sarà ...

Spider-Man: Across the Spider-Verse, Amy Pascal non si sbilancia sulla possibile presenza di Tom Holland | Cinema BadTaste.it Cinema

Nel corso di una recente intervista, Zendaya è tornata a parlare del personaggio di MJ e della sua sofferta storia d'amore con il Peter Parker di Tom Holland, a distanza di più di un anno dall'uscita ...Il 28 febbraio è stato pubblicato negli Stati Uniti Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special, un libro incentrato sulla realizzazione del film di Jon Watts. LEGGI – Spider-Man: Zendaya ...