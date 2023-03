(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo accende i riflettori sull'ipocrisia dei socialisti: "Non conoscete più verità ma soltanto odio, menzogna e ipocrisia"

È costato a intervenire subito con una nota Palazzo Chigi perché di fronte al disastro coste di Crotone, dove una nave carica di migranti si è spezzata naufragando, la sinistra non ha perso l'...Il centrodestra accusa la sinistra di "sciacallaggio" contro il governo: "tragedie per chiedere le dimissioni dei ministri", lamenta il leghista Molinari. Contrattacca Renzi: "Dopo il ..."

“Speculate sulle tragedie”. Fidanza smaschera la sinistra europea ilGiornale.it

si sono chiesti i colleghi di sinistra ed è quello che noi ora chiediamo a voi colleghi. Voi che speculate sulla morte di tanti disperati, tra cui troppi bambini, come fate a dormire la notte”. Ma ..."Come fai a dormire la notte si sono chiesti i colleghi di sinistra. Ed è quello che noi ora chiediamo a loro, voi che speculate sulla morte di tanti bambini.... come fate a dormire la notte Voi che ...