Soulé è pronto per una grande avventura | grandi piani per lui

Il gol contro la Sampdoria ha messo ancora di più in mostra il talento di Matias Soulé e ora l'argentino è pronto per una nuova avventura. Le prestazioni del giovane Matias Soulé sono ormai sempre di più sotto gli occhi di tutti, con l'argentino che ha trovato anche la via del gol in occasione della sfida contro la Sampdoria. La rete sembra poter valere moltissimo per il sudamericano che ora sogna anche una grande chiamata. LaPresseIn Argentina sembrano ormai essere più che sicuri che il giovane trequartista bianconero sarà uno dei prossimi convocati da Lionel Scaloni per la sua Abiceleste, con la possibilità che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Nella prima lista stilata dal tecnico campione del mondo, non vi era presente infatti il nome del ragazzo juventino, ma l'infortunio di ...

