Sostenibilità, Sorgenia diventa e-mobility service provider (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Sorgenia entra nel mercato dei servizi digitali per la mobilità elettrica: da oggi l'azienda è anche e-mobility service provider. Grazie alla piattaforma digitale MyNextMove, dedicata ai servizi di ricarica, tutti i consumatori, non solo i clienti dell'operatore energetico, avranno a disposizione un'app di facile consultazione per viaggiare in maniera ancora più sostenibile. Sorgenia ha realizzato un sondaggio con Human Highway per conoscere esigenze, aspettative e punto di vista degli italiani sull'auto elettrica. L'indagine condotta su un campione statisticamente significativo indaga il punto di vista di chi usa regolarmente internet e guida più di una volta al mese: al momento, solo il 5,6% possiede veicoli elettrici o ibridi ma il 35,8% si dichiara intenzionato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) -entra nel mercato dei servizi digitali per la mobilità elettrica: da oggi l'azienda è anche e-. Grazie alla piattaforma digitale MyNextMove, dedicata ai servizi di ricarica, tutti i consumatori, non solo i clienti dell'operatore energetico, avranno a disposizione un'app di facile consultazione per viaggiare in maniera ancora più sostenibile.ha realizzato un sondaggio con Human Highway per conoscere esigenze, aspettative e punto di vista degli italiani sull'auto elettrica. L'indagine condotta su un campione statisticamente significativo indaga il punto di vista di chi usa regolarmente internet e guida più di una volta al mese: al momento, solo il 5,6% possiede veicoli elettrici o ibridi ma il 35,8% si dichiara intenzionato a ...

