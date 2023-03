Sospeso per una presunta relazione con un'alunna 12enne, docente si suicida (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un docente di circa 50 anni, in servizio in una scuola media, si è suicidato ieri nel Bolognese dopo che era stato Sospeso dal suo incarico per una presunta relazione impropria con una sua alunna. La... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 marzo 2023) Undi circa 50 anni, in servizio in una scuola media, si èto ieri nel Bolognese dopo che era statodal suo incarico per unaimpropria con una sua. La...

