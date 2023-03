Sospeso per una presunta relazione con una sua studentessa, professore delle medie si toglie la vita (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le accuse nei suoi confronti erano pesanti, sulla base di alcune voci e segnalazioni, aveva avuto una relazione con una sua studentessa minorenne: dopo aver ricevuto dalla scuola un provvedimento di sospensione cautelare, il professore al centro delle indagini ha deciso di suicidarsi nel cimitero del paese, nella provincia bolognese. La Procura aveva aperto un fascicolo per una vicenda ancora tutta da verificare, e aveva notificato l’avviso anche alla scuola media presso la quale l’uomo insegnava: come da prassi era stato emanato un provvedimento di sospensione, ma evidentemente la vergogna per l’intera situazione era troppo grande da gestire per il professore, descritto come una persona fragile. Le voci sul suo conto si erano recentemente fatte sempre più insistenti, arrivando anche all’orecchio dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le accuse nei suoi confronti erano pesanti, sulla base di alcune voci e segnalazioni, aveva avuto unacon una suaminorenne: dopo aver ricevuto dalla scuola un provvedimento di sospensione cautelare, ilal centroindagini ha deciso di suicidarsi nel cimitero del paese, nella provincia bolognese. La Procura aveva aperto un fascicolo per una vicenda ancora tutta da verificare, e aveva notificato l’avviso anche alla scuola media presso la quale l’uomo insegnava: come da prassi era stato emanato un provvedimento di sospensione, ma evidentemente la vergogna per l’intera situazione era troppo grande da gestire per il, descritto come una persona fragile. Le voci sul suo conto si erano recentemente fatte sempre più insistenti, arrivando anche all’orecchio dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Enrico Varriale fa causa alla Rai: 'Datemi subito una trasmissione'. Era stato sospeso dopo le accuse per stalking… - rulajebreal : Tanta ammirazione per il mio amico ?@GaryLineker? che ha paragonato la politica???? sui migranti al nazismo. LA BBC l… - Stefanialove_of : ' BRACCIALETTI HANDEMADE ' creati da @Stefanialove_of Edizione limitata Euro 15€ compresa spedizione Un regalo… - AleMendy188 : @lastregabianca Dovrebbe ricordarsi perché è stato sospeso. Decisione che sarebbe stata presa da qualsiasi azienda.… - Tindy97 : RT @AmalaTV_: 1 minuto con il fiato sospeso, 3 occasioni clamorose per restare aggrappati alla partita, qualche battito l’hanno saltato tut… -