Sorteggio Napoli ai quarti di finale di Champions League | data | orario e diretta tv

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fatred_black : ???? sorteggio champions in ordine di preferenza: Chelsea Benfica Merde ?? Napoli Real Bayern City #ChampionsLeague #ACMilan #UCLdraw - Ivan_milanista : @NotRacistMax @Leviack88____ Vabbè tutte le italiane sono state fortunate nel sorteggio che discorso è..se il napol… - pdimicco : 5 gol di scarto a 10’ dalla fine dei 180’ si può pensare al sorteggio quasi mai fortunato per il Napoli … io vorrei… - 1926_cri : RT @napoli_network: Possibili avversarie del Napoli al sorteggio di venerdì?? Bayern Monaco???? Benfica ???? Chelsea ?????????????? Inter???? Mancheste… - Guidolino8 : RT @napoli_network: Possibili avversarie del Napoli al sorteggio di venerdì?? Bayern Monaco???? Benfica ???? Chelsea ?????????????? Inter???? Mancheste… -

Champions League: partite, orari e ultime news Venerdì ilper i quarti Inter ancora ko: Inzaghi si gioca tutto con il Porto- Eintracht: scontri tra tifosi a- Dove vedere la ...Con l'andata ed il ritorno i valori possono saltare fuori, ma ilha le sue carte e le deve giocare pensando una gara alla volta. Pensiamo prima all'Eintracht e poi vedremo ilcosa ...Dopo la qualificazione ai quarti di Champions League il Milan e l'Inter (ancora in forse il) attendono i sorteggi. L'articoloquarti di Champions League: quando e dove vederli proviene da True ...

Sorteggio quarti Champions League: data, orario e dove vederlo in tv Corriere dello Sport

Libera la difesa dell'Eintracht. 22' - Osimhen prova a scappare via sulla destra, Lenz lo stende in scivolata: punizione interessante per il Napoli. 19' - KVARATSKHELIA! Zielinski scippa la palla a ...Il lungo turno degli ottavi di finale di Champions League sta terminando con le partite di stasera, Napoli-Eintracht Francoforte e Real Madrid-Liverpool e tutti sono già proiettati al sorteggio per i ...