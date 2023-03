Sophie Codegoni | una follower la attacca | ' Hai una bella pelle perché hai 21 anni' E lei risponde così

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... shanonbotta1 : @Sophie_codegoni Stai facendo mangiare molti fegati,con i tuoi 21 anni stai facendo piu' cose te di quelle che ne… - ElisaMac6 : RT @REINAPUNTO: @Soleil_stasi Capiamo il motivo di tale ossessione ?????? mi spiace ma Sophie >>>> tesoro ma anche basta! la stai tirando un p… - shanonbotta1 : Soleil dice che ha inventato lei il kimono fuori acqua.. ????????????? Ora tutti i marchi al mondo devono ringraziare le… - basciagonixever : RT @Alessan49974889: La nostra cucciola oggi ha fatto le unghie di colore rosso, bellissime e anche la lunghezza è stupenda, brillano ???? qu… - REINAPUNTO : RT @mariann22197701: @Soleil_stasi Ma dico io ma dopo che l'azienda che ha lavorato con te si dissocia dalle fesserie che dici continuiii.… -

, nelle sue ultime storie Instagram , ha mostrato alle sue numerosissime follower come poter fare una skincare e pulizia del viso praticamente perfetta. Dopo i video in cui l' ...In occasione dell'ultima puntata del format Casa Chi,ha voluto fare chiarezza sulla disputa che si è creata con la sua (ex amica ) ed ex gieffina, Soleil Sorge . Nei giorni scorsi, dopo che laha lanciato la sua nuova linea di ...ha copiato la collezione di costumi da bagno di Soleil Sorge Nei giorni scorsi era scattato una sorta di catfight social tra le due ex Vippone in cui la Sorge aveva accusato la ...

Soleil Sorge e Sophie Codegoni, lite social per colpa del beachwear Lookdavip

Sophie Codegoni, nelle sue ultime storie Instagram, ha mostrato alle sue numerosissime follower come poter fare una skincare e pulizia del viso praticamente perfetta. Dopo i video in cui l'influencer ...Continua il botta e risposta social tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge che a suon di stories e dichiarazioni in dirette IG battibeccano sulle collezioni di costume lanciate da entrambe. L’ex gieffina ...