Sophie Codegoni torna sulla frecciatina social di Soleil Sorge

In occasione dell'ultima puntata del format Casa Chi,ha voluto fare chiarezza sulla disputa che si è creata con la sua (ex amica ) ed ex gieffina, Soleil Sorge . Nei giorni scorsi, dopo che laha lanciato la sua nuova linea di ...ha copiato la collezione di costumi da bagno di Soleil Sorge Nei giorni scorsi era scattato una sorta di catfight social tra le due ex Vippone in cui la Sorge aveva accusato la ...In occasione dell'ultima puntata del format Casa Chi caricato questo pomeriggio su Instagram,ha finalmente avuto l'occasione di fare un po' di chiarezza sul tanto chiacchierato costume gate dei giorni scorsi che l'ha vista scontrarsi a distanza con Soleil Sorge . L'intervista (...

Gf Vip, Sophie Codegoni replica alle frecciatine di Soleil Sorge Isa e Chia

Sophie Codegoni nel corso dell'ultima puntata di Casa Chi, è tornata sulla disputa che si è creata con l'ex gieffina (ed ex amica) Soleil Sorge. In occasione dell’ultima puntata del format Casa Chi, ...Non c’entrano niente le due collezioni”. Soleil Sorge e le accuse non velate all’amica: le sue parole hanno fatto rumore Dopo che Sophie Codegoni ha lanciato la sua linea di beachwear, molti fan hanno ...