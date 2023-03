Sondaggi politici elettorali oggi 15 marzo 2023: cala Fdi, Elly Schlein fa volare il Pd. Risale il M5S, arretra il Terzo Polo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 15 marzo 2023 Sondaggi politici elettorali – Effetto Schlein nei Sondaggi: la neo segretaria del Pd, infatti, fa volare i dem nei consensi, mentre Fdi arretra di quasi mezzo punto percentuale: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia, che resta saldamente al primo posto, cala dello 0,4 per cento e arretra al 30,3%. Il Partito Democratico, come detto, cresce di quasi un punto percentuale. I dem, infatti, guadagnano lo 0,8% e salgono così al 19,8 per cento. Bene ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023)15– Effettonei: la neo segretaria del Pd, infatti, fai dem nei consensi, mentre Fdidi quasi mezzo punto percentuale: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia, che resta saldamente al primo posto,dello 0,4 per cento eal 30,3%. Il Partito Democratico, come detto, cresce di quasi un punto percentuale. I dem, infatti, guadagnano lo 0,8% e salgono così al 19,8 per cento. Bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pravda63408081 : RT @repubblica: Sondaggi politici, il nuovo Pd di Schlein cresce di quasi un punto in una settimana. FdI primo ma in calo - banaedr : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cala e Pd cresce - tfnews_t : #sondaggi politici, #Fdi subisce l’ascesa di #schlein #partitodemocratico #tfnews #cronaca #14marzo #news… - infoitinterno : Sondaggi politici, il Partito Democratico torna sopra il 20%, Fratelli d'Italia è primo ma in calo - gciprotti : @giorgiomule Ho capito perché a ogni sondaggio calate vistosamente nei sondaggi perché FI ha personaggi politici sc… -