Sondaggi elettorali Swg, il Pd cresce ancora e sfiora il 20% (Di mercoledì 15 marzo 2023) In discesa, invece, Fratelli d'Italia e Azione/Italia Viva Non sembra avere fine, per ora, il recupero del Pd, che dopo l'elezione alla segreteria di Elly Schlein non ha solo raggiunto di nuovo il livello delle elezioni politiche, ma ora pare averlo superato. Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg, infatti, questa settimana il Partito Democratico guadagna un altro 0,8% e arriva al 19,8%. cresce anche il divario dal Movimento 5 Stelle, che è pure in aumento, ma solo di quattro decimali. Il partito di Conte è ora al 16,1%. Nella maggioranza prevale il segno meno: Fratelli d'Italia scende dal 30,7% al 30,3%, mentre Forza Italia dal 6,6% al 6,4%. La Lega è invece ferma all'8,8%. Deciso è poi l'arretramento di Azione/Italia Viva, che diminuisce di mezzo punto, passando dall'8% al 7,5%. Tra gli alleati del ...

