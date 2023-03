Sofia Goggia seconda a Soldeu | ma festeggia la quarta Coppa di discesa | «Stagione dominante»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 4? coppe in assoluto 3? coppe di discesa consecutive 2?° posto nell'ultima discesa di stagione 1? sola Sofia Goggia… - ItaliaTeam_it : DIVINA SOFIA! ???? “Pazzesco! Cosa voglio di più da questa stagione?”. Nella libera di Soldeu, Goggia arriva seconda… - Eurosport_IT : Sofia Goggia chiude la stagione di discesa con un podio a Soldeu ??????????vittorie ?????? secondi posti Mica male ques… - rat_soap2 : RT @ItaliaTeam_it: DIVINA SOFIA! ???? “Pazzesco! Cosa voglio di più da questa stagione?”. Nella libera di Soldeu, Goggia arriva seconda diet… - Andrea22545533 : @goggiasofia MERAVIGLIOSA SOFIA GOGGIA ?????????????????????????????????? -

Presenti Federica Brignone col bib 6, Marta Bassino col bib 11, Elena Curtoni col bib 15 ecol bib 17, di seguito ecco dunque la start list completa del super - G delle finali di Soldeu. ...Non poteva mancare il podio a coronare una stagione straordinaria. Oggi, mercoledì 15 marzo, nell'ultima gara di discesa in Coppa del Mondo,non ha raggiunto il gradino più alto, ma ha comunque centrato un ottimo secondo posto e ha festeggiato la sua quarta coppa di specialità. Non aveva bisogno di questo risultato, dato che ...Sci, un altro capolavoro diL'ULTIMA DISCESA - Ilka Stuhec vince l'ultima discesa della Coppa del Mondo di sci femminile 2022/2023 nelle finali di Soldeu. Come riporta Sportmediaset, la ...

Massimo Giletti si starebbe frequentando con la nota sciatrice italiana Sofia Goggia come rivelato durante l’intervista a “Belve”. Massimo Giletti e Sofia Goggia hanno una… Leggi ...Sofia Goggia ha alzato al cielo la sua quarta Coppa del mondo di discesa libera. Lo ha fatto nel parterre della pista “Aliga” di Soldeu sotto il solleone di Andorra sui Pirenei (foto Lapresse ). L’azz ...