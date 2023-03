Soccorso migranti, l’ong Mediterranea pronta a tornare in mare. A bordo della nave ci sarà il rapper Ghali (Di mercoledì 15 marzo 2023) La mare Jonio della Ong italiana Mediterranea Saving Humans è pronta a tornare in mare per prestare Soccorso ai migranti diretti in Italia. Con una novità: a bordo ci sarà anche l’imbarcazione di Soccorso Bayna, donata in estate dal rapper Ghali alla Ong veneta. Il gommone verrà fissato con una gru e servirà a coadiuvare le operazioni in mare. Ghali farà parte dell’equipaggio nella prima missione della mare Jonio, ferma da alcuni mesi per manutenzione e per sbrigare le pratiche burocratiche per l’installazione del nuovo mezzo di Soccorso. Con il rapper, ci ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) LaJonioOng italianaSaving Humans èinper prestareaidiretti in Italia. Con una novità: acianche l’imbarcazione diBayna, donata in estate dalalla Ong veneta. Il gommone verrà fissato con una gru e servirà a coadiuvare le operazioni infarà parte dell’equipaggio nella prima missioneJonio, ferma da alcuni mesi per manutenzione e per sbrigare le pratiche burocratiche per l’installazione del nuovo mezzo di. Con il, ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : 'Ancora un'omissione di soccorso'. La denuncia delle Ong dopo l'ultimo naufragio di migranti in fuga dalla Libia: '… - GoffredoB : #migranti #cutro soccorso e operazione di polizia non erano alternative. erano le due facce di #MareNostrum, poi la… - TeresaBellanova : L'inchiesta di @repubblica su #Cutro e il soccorso dei #migranti spiega molte cose. Ora mi auguro che la direttiva… - il_Conte78 : RT @awabe79: Qui è quando #Rampelli attacca la Missione #MareNostrum come responsabile delle morti in mare perché incitava i migranti a met… - filotesa : RT @EugenioCardi: IMPORTANTE: #Frontex dà le prove della segnalazione inviata. #Meloni HA MENTITO quando ha detto che i responsabili di ric… -