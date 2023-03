So cosa hai fatto: Freddie Prinze Jr. voleva smettere di recitare dopo la terribile esperienza sul set (Di mercoledì 15 marzo 2023) Freddie Prinze Jr. ha rivelato alcuni retroscena negativi di So cosa hai fatto, confessando che si è trovato più volte sul punto di abbandonare la recitazione. Freddie Prinze Jr. ha recente rivelato che l'esperienza sul set di So cosa hai fatto, l'aveva quasi spinto ad abbandonare la recitazione. Pur essendo stato il film che ha lanciato la sua carriera a livello mondiale, i conflitti continui con il regista hanno messo a dura prova i nervi dell'attore dall'inizio alla fine delle riprese. Durante una recente intervista con TooFab, Freddie Prinze Jr. ha confessato quanto sia stato difficile per lui terminare le sue scene sul set di So cosa hai fatto, dati i continui ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023)Jr. ha rivelato alcuni retroscena negativi di Sohai, confessando che si è trovato più volte sul punto di abbandonare la recitazione.Jr. ha recente rivelato che l'sul set di Sohai, l'aveva quasi spinto ad abbandonare la recitazione. Pur essendo stato il film che ha lanciato la sua carriera a livello mondiale, i conflitti continui con il regista hanno messo a dura prova i nervi dell'attore dall'inizio alla fine delle riprese. Durante una recente intervista con TooFab,Jr. ha confessato quanto sia stato difficile per lui terminare le sue scene sul set di Sohai, dati i continui ...

