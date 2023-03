Snowboard | Roland Fischnaller | “Vincere la Coppa in maniera così inaspettata diventa ancora più bello!”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Giornata trionfale per l’Italia a Rogla, località slovena che ha ospitato l’ultimo gigante parallelo stagionale valido per ladel Mondo dialpino 2022-2023. Il movimento azzurro ha centrato una clamorosa tripletta, conche ha conquistato il 21° successo della carriera nel circuito maggiore riuscendo inoltre a completare una grande rimonta e a(per la terza volta) la classifica di specialità di PGS. “Unache è giunta, anche se devo dire che ho ricevuto nei giorni scorsi qualche pressione da parte di mio figlio. Eravamo in Val Senales in campo libero e lui, che ha sei anni, mi diceva di non andar troppo veloce, di tenere le energie per la gara di Rogla cheavrei vinto la ...

Giornata trionfale per l’Italia a Rogla, località slovena che ha ospitato l’ultimo gigante parallelo stagionale valido per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2022-2023. Il movimento azzurro ha ...Un risultato incredibile per l'Italia, grazie alla vittoria di Roland Fischnaller davanti a Mirko Felicetti ... dt delle nazionali azzurre di snowboard - L'abbiamo preparata bene, in una pista in ...