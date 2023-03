Snowboard gigante parallelo | risultati Cdm Rogla 2023 | super tripletta al maschile | Fischnaller vince tappa e Coppa specialità

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ie la classifica della(Slovenia) delladel Mondodi. Pomeriggio indimenticabile per l’Italia, che colora di tricolore tutto il podio: are è Roland, chela Big Final contro Mirko Felicetti, complice anche un errore del secondo nelle ultime porte. Il capitano azzurro, in precedenza, aveva eliminato con margine Tim Mastnak ai quarti di finale, liberandosi poi di Edwin Coratti in semifinale. Lo stesso Coratti che ha completato il podio con il terzo posto dopo la vittoria per soli due centesimi sul sudcoreano Sangho Lee nella Small Final. Per, a 42 anni, arriva anche la vittoria della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Snowboard gigante parallelo, Cdm #Rogla: super tripletta azzurra al maschile, #Fischnaller vince la tappa e la cop… -

Federica Brignone ha brillato ai Mondiali francesi dove ha conquistato l'argento nele l'... Non tradisce mai loanche senza l'ex campionessa olimpica Michela Moioli . Per quanto ......francesi dove si è laureata campionessa di combinata e ha conquistato l'argento nel suo. '... Non tradisce mai loanche senza l'ex campionessa olimpica Michela Moioli. Agli undici podi ...... ha gareggiato nelle specialità di fondo, sci alpino, sci alpinismo e, conseguendo dei ... Hervé Robbin, medaglia d'argento nella combinata (e fondo) e nel fondo e Riccardo Charbonnier,...

Snowboard - Giorgia Carnevali reginetta a Ortisei La Voce di Mantova

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...L’Italia dello snowboard parallelo maschile non finisce mai di produrre giovani talenti. In questo momento potremmo dire che abbiamo – come forza d’urto – la Nazionale più forte al mondo, con i vari F ...