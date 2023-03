Snowboard | a Rogla magia italiana! Clamorosa tripletta | vince Roland Fischnaller davanti a Felicetti e Coratti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il PGS disi conferma una volta di più magico per la Nazionale italiana di. In terra slovena arriva unanella Coppa del Mondo: are è sempre lui, un inossidabile, che agguanta il successo numero 22 della carriera, il secondo in stagione. Perarriva anche la ciliegina sulla torta: trionfo anche nella coppetta di specialità di gigante, la terza dopo quelle del 2020 e 2021. L’altoatesino, classe 1980, è partito con il pettorale numero 1, leader dopo le qualifiche, e ha dominato in lungo e in largo: nell’ultimo atto si è imposto sul connazionale Mirko(secondo podio della stagione) per 32 centesimi. Terza piazza per un super Edwin, ...

Stesso bottino per Roland Fischnaller, nello snowboard alpino: il 42enne capitano azzurro può vantare sei medaglie, equamente divise tra PGS (due argenti a Stoneham 2013 e 2021 e un bronzo a La ...

I risultati e la classifica della tappa a Rogla (Slovenia) della Coppa del Mondo 2023 di snowboard gigante parallelo. Pomeriggio indimenticabile per l'Italia, che colora di tricolore tutto il podio: