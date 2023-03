Snam | la nave con rigassificatore sta arrivando a Piombino Ecco che cosa c’è a bordo e dove andrà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Snam: la nave rigassificatrice attesa a #Piombino dopo il 18 marzo. Ecco cosa c’è a bordo e dove sarà ormeggiata… - fisco24_info : Snam: la nave rigassificatrice attesa a Piombino dopo il 18 marzo. Ecco cosa c’è a bordo e dove sarà ormeggiata: L’… - italysingapore : Snam: la nave rigassificatrice attesa a Piombino dopo il 18 marzo. Ecco cosa c’è a bordo e dove sarà ormeggiata… - luigicaroppo : Dal 18 marzo ogni giorno può essere quello in cui si vede all'orizzonte del golfo spuntare la nave Snam. Tre anni… - mariofornaroli : RT @ominodellaluce: La nave rigassificatrice @snam Golar Tundra ha imboccato il Mar Rosso ed è a 2 giorni circa di navigazione da Suez. L'a… -

Se tutto procederà come da programmi larigassificatrice GolarTundra (Fsru, Floating Storage and Regasification Unit o unità di stoccaggio e rigassificazione galleggiante), acquistata dasu ...... ha votato contro l'arrivo della Golar Tundra, larigassificatrice, nella città toscana. ... Se oggi può venir dato per scontato dache non abbia intralci l'arrivo a Ravenna anche di un secondo ...Laè già nel Canale di Suez. L'impianto potrà produrre 5 miliardi di metri cubi di gas metano all'anno

Snam: la nave rigassificatrice attesa a Piombino dopo il 18 marzo. Ecco cosa c’è a bordo e dove sarà ... Il Sole 24 ORE

L’unità, che ha una capacità di rigassificazione annuale di circa 5 miliardi di metri cubi di gas, è partita da Singapore e sta ora attraversando il canale di Suez per entrare poi nel Mediterraneo.Non può essere che Snam manda una lettera a Bonaccini e finisce lì ... ha correttamente affermato che al momento ’non ci sono decisioni sulla destinazione, fra tre anni, della nave Golar Tundra che ...