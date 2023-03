Snaitech al Milano Marketing Festival (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - Il Direttore Marketing Riccardo Bartola porta l'esperienza dell'industria del gioco legale all'evento annuale organizzato da Class Editori per indagare i nuovi trend del Marketing Milano, 15 marzo 2023 – È in corso la settima edizione del Milano Marketing Festival, l'evento annuale dedicato ai nuovi trend del Marketing organizzato da Class Editori e visibile fino a giovedì 16 marzo in diretta streaming su diverse piattaforme – tra cui Milanofinanza.it, la pagina LinkedIn di ItaliaOggi e Class Cnbc (Sky, canale 507). Ha partecipato alla prima giornata di martedì 14 marzo, in qualità di relatore, Riccardo Bartola,Direttore Marketing Snaitech. Al centro del suo contributo un approfondimento sul settore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - Il DirettoreRiccardo Bartola porta l'esperienza dell'industria del gioco legale all'evento annuale organizzato da Class Editori per indagare i nuovi trend del, 15 marzo 2023 – È in corso la settima edizione del, l'evento annuale dedicato ai nuovi trend delorganizzato da Class Editori e visibile fino a giovedì 16 marzo in diretta streaming su diverse piattaforme – tra cuifinanza.it, la pagina LinkedIn di ItaliaOggi e Class Cnbc (Sky, canale 507). Ha partecipato alla prima giornata di martedì 14 marzo, in qualità di relatore, Riccardo Bartola,Direttore. Al centro del suo contributo un approfondimento sul settore del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... feddit_it : Facebook condannata per il post diffamatorio scritto da un suo utente: 5000 euro per non aver rimosso tempestivamen… - lasvoltait : Facebook è ritenuto responsabile di non aver rimosso i contenuti diffamatori ai danni di Snaitech nonostante la ric… - lasvoltait : Facebook è ritenuto responsabile di non aver rimosso i contenuti diffamatori ai danni di Snaitech nonostante la ric… -