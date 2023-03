SmartWatch Samsung Galaxy Watch4 Classic Argento, in offerta su Amazon: risparmi il 56% (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare lo SmartWatch Samsung Galaxy Watch4 Classic Argento. Lo sconto segnalato è di 222,5€, ovvero del 56% (Il prezzo consigliato è 399€). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile alla spedizione immediata. Lo SmartWatch Samsung Galaxy Watch4 è dotato di schermo a colori extra large da 1,4 pollici per una qualità hd eccezionale. La tecnologia touch screen completa rende il funzionamento dello SmartWatch altamente veloce ed intuitivo. Siamo di fronte ad uno SmartWatch di fascia alta incredibilmente performante, oggi ad un prezzo ... Leggi su screenworld (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le offertedi oggi ci permettono di acquistare lo. Lo sconto segnalato è di 222,5€, ovvero del 56% (Il prezzo consigliato è 399€). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo. Il prodotto è venduto e spedito daed è disponibile alla spedizione immediata. Loè dotato di schermo a colori extra large da 1,4 pollici per una qualità hd eccezionale. La tecnologia touch screen completa rende il funzionamento delloaltamente veloce ed intuitivo. Siamo di fronte ad unodi fascia alta incredibilmente performante, oggi ad un prezzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... offertediprodo1 : ??OFFERTA!!??31% sconto su SAMSUNG Galaxy Watch5 44 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker,… - GiuseppeGoglio : RT @news_wear: Finita la festa, per gli smartwatch la strada si fa in salita #smartwatch #vensitesmartwatch #Apple #Google #Fitbit #Huawei… - news_wear : Finita la festa, per gli smartwatch la strada si fa in salita #smartwatch #vensitesmartwatch #Apple #Google… - 83napolano : RT @CeotechI: Galaxy Watch 6 Pro vedrà il ritorno della ghiera rotante #GadgetTech #GalaxyWatch6 #GalaxyWatch6Pro #Indossabili #Notizie #No… - CF22092013 : RT @CeotechI: Galaxy Watch 6 Pro vedrà il ritorno della ghiera rotante #GadgetTech #GalaxyWatch6 #GalaxyWatch6Pro #Indossabili #Notizie #No… -