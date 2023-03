Sky Multiscreen: fino a 5,90 euro al mese in più dal 1 maggio 2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dal 1 maggio in poi, alcuni clienti che hanno sottoscritto un abbonamento residenziale Sky TV saranno costretti a subire un aumento di prezzo fino a 5,90 euro in più al mese per il servizio opzionale Multiscreen (che ricordiamo consentire di fruire i contenuti televisivi anche su più device). In particolare, la pay per view di Murdoch parla del servizio opzionale Multiscreen compreso con Sky Q Plus per quei clienti che hanno attivato un abbonamento residenziale fino al 3 febbraio 2021 (non fanno parte di questo pacchetto le successive offerte Open e Smart, lanciate dal 4 febbraio 2021). La prima delle quattro informative inserite nella pagina ‘Sky Informa‘ sul sito ufficiale dell’emittente satellitare, l’azienda si rivolge a quei clienti che hanno sottoscritto il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dal 1in poi, alcuni clienti che hanno sottoscritto un abbonamento residenziale Sky TV saranno costretti a subire un aumento di prezzoa 5,90in più alper il servizio opzionale(che ricordiamo consentire di fruire i contenuti televisivi anche su più device). In particolare, la pay per view di Murdoch parla del servizio opzionalecompreso con Sky Q Plus per quei clienti che hanno attivato un abbonamento residenzialeal 3 febbraio 2021 (non fanno parte di questo pacchetto le successive offerte Open e Smart, lanciate dal 4 febbraio 2021). La prima delle quattro informative inserite nella pagina ‘Sky Informa‘ sul sito ufficiale dell’emittente satellitare, l’azienda si rivolge a quei clienti che hanno sottoscritto il ...

