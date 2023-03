Siviglia, ecco i possibili 'partner in crime' per l'attacco (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Siviglia sta lottando per non retrocedere. Il direttore sportivo Monchi ha iniziato a muovere i primi passi per il mercato. Secondo Fichajes,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilsta lottando per non retrocedere. Il direttore sportivo Monchi ha iniziato a muovere i primi passi per il mercato. Secondo Fichajes,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Siviglia, ecco i possibili 'partner in crime' per l'attacco: Il Siviglia sta lottando per non retrocedere. Il diret… - marcocianca00 : @Bossebbasta2 @Cobretti_80 Il flop più grande è delle spagnole, Barca e Atletico subito fuori e mancano squadre sco… - MaxPix1973 : @LazioSpace @TuttoMercatoWeb Ecco speriamo vada al Siviglia. - 33Calcio : Ecco lo studio della #ligasantander #calcioscommesse #calcio #scommessesportive #getafe #realmadrid #espanyol… - planetwin365ita : ??Non solo #Juventus e #Roma in #EuropaLeague stasera: come se la caveranno i #Gunners in trasferta,… -