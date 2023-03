Siria, Oxfam, 12 anni di guerra, emergenza senza fine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sempre più drammatica l'emergenza umanitaria in Siria, dove il terremoto del 6 febbraio ha stravolto ulteriormente la vita di 9 milioni di persone, ossia di 4 abitanti su 10.11 milioni di persone al ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sempre più drammatica l'umanitaria in, dove il terremoto del 6 febbraio ha stravolto ulteriormente la vita di 9 milioni di persone, ossia di 4 abitanti su 10.11 milioni di persone al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbianiSara : RT @OxfamItalia: #OXFAM LANCIA LA CAMPAGNA 'DONA #ACQUA, SALVA UNA VITA' - Nel mondo 1 persona su 4 non ha accesso all’acqua pulita - In #S… - mattesini_david : RT @OxfamItalia: #OXFAM LANCIA LA CAMPAGNA 'DONA #ACQUA, SALVA UNA VITA' - Nel mondo 1 persona su 4 non ha accesso all’acqua pulita - In #S… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Metà della popolazione mondiale non può contare invece su servizi igienico-sanitari adeguati. L'allarme arriva da Oxfam… - giuspalt : RT @Agenzia_Italia: Metà della popolazione mondiale non può contare invece su servizi igienico-sanitari adeguati. L'allarme arriva da Oxfam… - saverio951 : RT @Agenzia_Italia: Metà della popolazione mondiale non può contare invece su servizi igienico-sanitari adeguati. L'allarme arriva da Oxfam… -

Siria, Oxfam, 12 anni di guerra, emergenza senza fine ... ma almeno avevamo un tetto sopra la testa - ha raccontato a Oxfam Jaydaa, di Aleppo - Ora viviamo ... La risposta di OxfamOxfam in Siria ha distribuito acqua potabile in 46 località e installato 40 ... Dona acqua, salva una vita: con Oxfam In Paesi come Yemen, Siria, Etiopia e Territori Occupati Palestinesi, potremo garantire l'accesso ... " spiega Emilia Romano, Presidente di Oxfam Italia " Potremo offrire opportunità di lavoro e ... Nel mondo una persona su 4 non ha accesso all'acqua pulita ...fino a 20 volte più letale della violenza diretta in contesti di conflitti prolungati come Siria, ... Oxfam Italia - organizzazione umanitaria che si batte contro l'ingiustizia di povertà e ... ... ma almeno avevamo un tetto sopra la testa - ha raccontato aJaydaa, di Aleppo - Ora viviamo ... La risposta di OxfamOxfam inha distribuito acqua potabile in 46 località e installato 40 ...In Paesi come Yemen,, Etiopia e Territori Occupati Palestinesi, potremo garantire l'accesso ... " spiega Emilia Romano, Presidente diItalia " Potremo offrire opportunità di lavoro e ......fino a 20 volte più letale della violenza diretta in contesti di conflitti prolungati come, ...Italia - organizzazione umanitaria che si batte contro l'ingiustizia di povertà e ... La nostra risposta al terremoto in Turchia e Siria Oxfam Italia Siria: Oxfam, emergenza senza fine, 9 mln di persone allo stremo A denunciarlo è Oxfam, sul campo per soccorrere la popolazione. "Undici milioni di persone al momento non hanno accesso ad acqua pulita corrente e con il 90% della popolazione che vive sotto la soglia ... Dona acqua, salva una vita: con Oxfam L’acqua sporca o insicura può essere fino a 20 volte più letale della violenza diretta in contesti di conflitti prolungati come Siria, Yemen o Ucraina, colpendo particolarmente bambini e donne. A denunciarlo è Oxfam, sul campo per soccorrere la popolazione. "Undici milioni di persone al momento non hanno accesso ad acqua pulita corrente e con il 90% della popolazione che vive sotto la soglia ...L’acqua sporca o insicura può essere fino a 20 volte più letale della violenza diretta in contesti di conflitti prolungati come Siria, Yemen o Ucraina, colpendo particolarmente bambini e donne.