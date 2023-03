Siria, Assad incontra Putin a 12 anni inizio guerra: "Insieme contro nuovi nazisti" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mosca, 15 mar. (Adnkronos) - "Voglio cogliere l'occasione della mia prima visita" in Russia "dall'inizio dell'operazione speciale in Ucraina per ribadire la posizione Siriana a sostegno di questa operazione contro i vecchi e nuovi nazisti". Si è espresso così il leader Siriano Bashar al Assad, confermando il suo sostegno al presidente russo Vladimir Putin. "Parlo di vecchi e nuovi nazisti perché l'Occidente ha accettato i vecchi nazisti sulla sua terra e ora li sostiene di nuovo", ha detto Assad, secondo le dichiarazioni riportate dall'agenzia Tass. Il sostegno di Damasco a Mosca non è solo per l'"amicizia" tra i due Paesi, ma per una necessità urgente di "stabilizzazione" a livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mosca, 15 mar. (Adnkronos) - "Voglio cogliere l'occasione della mia prima visita" in Russia "dall'dell'operazione speciale in Ucraina per ribadire la posizionena a sostegno di questa operazionei vecchi e". Si è espresso così il leaderno Bashar al, confermando il suo sostegno al presidente russo Vladimir. "Parlo di vecchi eperché l'Occidente ha accettato i vecchisulla sua terra e ora li sostiene di nuovo", ha detto, secondo le dichiarazioni riportate dall'agenzia Tass. Il sostegno di Damasco a Mosca non è solo per l'"amicizia" tra i due Paesi, ma per una necessità urgente di "stabilizzazione" a livello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Geopoliticainfo : ????Nel giorno in cui si ricorda il 12/mo anniversario dell'inizio delle violenze armate in #Siria Bashar al #Assad s… - Riccard57510967 : @MarcoFattorini Assad è responsabile di non aver permesso la distruzione del suo paese, e Putin di averlo aiutato.… - StefaniaFalone : RT @agambella: Visita ufficiale a Mosca del presidente siriano Bashar al Assad dal presidente della federazione russa Putin. #Siria #Russia… - KondElisa : RT @Cappellin_R: @MarcoFattorini Domanda ai cristiani in Siria cosa sarebbe accaduto loro se Assad e Putin non avessero sconfitto la Jihad… - MaurizioMuscas1 : RT @Cappellin_R: @MarcoFattorini Domanda ai cristiani in Siria cosa sarebbe accaduto loro se Assad e Putin non avessero sconfitto la Jihad… -