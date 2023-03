Siria al 13esimo anno di conflitto

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Con oggi laentra nel suodi. I recenti terremoti, che la nostra Marina Pupella ha documentato con un reportage in esclusiva, hcolpito duramente il paese, peggiorando la già grave crisi umanitaria. Save the Children ha stilato un bilancio di questi anni. Nel 2023, laè il paese con una delle più grandi crisi di sfollati a livello globale. Più di 15 milioni di persone in tutta ladipendono dagli aiuti umanitari per soddisfare i loro bisogni primari. Si stima che prima dei terremoti ci fossero 1,9 milioni di sfollati nelle sole aree controllate dall’opposizione nellanord-occidentale, la maggior parte dei quali erano donne e bambini. Secondo quanto riferito, in seguito ai terremoti se ne sono aggiunte ...

Il 15 marzo la Siria entrerà nel suo 13esimo anno di conflitto. I recenti terremoti che hanno colpito duramente il Paese hanno peggiorato la già grave crisi umanitaria che si era abbattuta sulla popolazione dopo ...Il tema grosso in questo momento in Siria, quando stiamo per entrare nel 13esimo anno dall'inizio della guerra, è che le persone si sentono completamente dimenticate perché nessuno parla più di loro.

ha dichiarato Kathryn Achilles, Direttrice Advocacy, Media e Comunicazione per la risposta di Save the Children in Siria. I più piccoli, dopo il terremoto e con la guerra che inizia il suo 13esimo ...