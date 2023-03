Sinner-Wawrinka 6-1, 6-4, ATP Indian Wells 2023: highlights e sintesi – VIDEO (Di mercoledì 15 marzo 2023) Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurro (n.13 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-1 6-4 lo svizzero Stan Wawrinka (n.100 ATP). Dopo la vittoria a Rotterdam contro l’elvetico, Sinner si è ripetuto negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells, conquistando l’accesso ai quarti di finale di questo torneo per la prima volta in carriera. Lo score non dice tutta la verità in quanto si è assistito a una partita lottata, con scambi molto lunghi, in cui Jannik è stato costretto a dare tutto quello che aveva per piegare un Wawrinka di buon livello, seppur molto falloso. L’altoatesino, nello stesso tempo, non ha potuto contare su un rendimento al servizio, come prime in campo, sufficiente. Il 48% pone l’accento su qualcosa da rivedere in vista del prossimo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Missione compiuta per Jannik. L’azzurro (n.13 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-1 6-4 lo svizzero Stan(n.100 ATP). Dopo la vittoria a Rotterdam contro l’elvetico,si è ripetuto negli ottavi di finale del Masters1000 di, conquistando l’accesso ai quarti di finale di questo torneo per la prima volta in carriera. Lo score non dice tutta la verità in quanto si è assistito a una partita lottata, con scambi molto lunghi, in cui Jannik è stato costretto a dare tutto quello che aveva per piegare undi buon livello, seppur molto falloso. L’altoatesino, nello stesso tempo, non ha potuto contare su un rendimento al servizio, come prime in campo, sufficiente. Il 48% pone l’accento su qualcosa da rivedere in vista del prossimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Sì, #Sinner! Sei nei quarti di #IndianWells: Wawrinka battuto in due set - fanpage : Grandissimo Jannik! ???? - viola_ma_giallo : RT @federtennis: ?? Jannik: sono quarti di finale a Indian Wells! ?? Superato Wawrinka 6-1 6-4 #Sinner giocherà per la prima volta i QF: da… - federtennis : ?? Jannik: sono quarti di finale a Indian Wells! ?? Superato Wawrinka 6-1 6-4 #Sinner giocherà per la prima volta i… - infoitsport : Indian Wells, Sinner ai quarti: Wawrinka battuto -