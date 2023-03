Sinner non si ferma più! Ora l’esame più difficile (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il tennista azzurro batte 2-0 anche Stan Wawrinka a Indian Wells e ottiene il pass per i quarti di finale dove troverà un padrone di casa PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Entra nel vivo il torneo di Indian Wells. Il primo Master 1000 dell’anno, giocato sul cemento americano, sta mostrando tutta la sua spettacolarità e, ora, arrivati Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il tennista azzurro batte 2-0 anche Stan Wawrinka a Indian Wells e ottiene il pass per i quarti di finale dove troverà un padrone di casa PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Entra nel vivo il torneo di Indian Wells. Il primo Master 1000 dell’anno, giocato sul cemento americano, sta mostrando tutta la sua spettacolarità e, ora, arrivati Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ???? Jannik c’è! E per la prima volta in carriera stacca il pass dei quarti di finale a Indian Wells! ??? #Sinner sup… - Moixus1970 : RT @Alenize82: Jannik #Sinner è il primo italiano (al maschile) a raggiungere i quarti di finale a #IndianWells. Un torneo che storicamente… - Alenize82 : Jannik #Sinner è il primo italiano (al maschile) a raggiungere i quarti di finale a #IndianWells. Un torneo che sto… - oknosureddit : ATP Indian Wells: Sinner vince una gran partita, Wawrinka tira tutto ma non basta [Audio] - bladistic : Per conquistare #IndianWells #Sinner deve battere nell'ordine il campione uscente Fritz N 5 al mondo, Alcaraz N 2 (… -