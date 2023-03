Sinner c'è, Wawrinka ko: primo quarto a Indian Wells. Alle 12 il match in tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Teniamocelo stretto, questo Jannik Sinner. Un Sinner che centra per la prima volta i quarti a Indian Wells e lo fa come se fosse un risultato normale, niente di eccezionale. Ma non lo è, anche se i ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Teniamocelo stretto, questo Jannik. Unche centra per la prima volta i quarti ae lo fa come se fosse un risultato normale, niente di eccezionale. Ma non lo è, anche se i ...

