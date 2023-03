Sinner batte Wawrinka e vola ai quarti di Indian Wells

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Jannikha conquistato idi finale disuperando lo svizzero Stancon il punteggio di 6-1, 6-4. Ora la sfida con il campione in carica Taylor Fritz, testa di serie numero 4 del torneo. Jannik #è aidi! Sconfigge #6-1 6-4 e approda per la prima volta in carriera tra i migliori 8 del torneo. Prossimo turno contro il campione in carica #Fritz! #tennis #IBI23 pic.twitter.com/OMHl3rVbRp — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) March 15, 2023 Il BNP Paribas Open è il primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) in corso sul cemento di, in California. Si tratta di un ...