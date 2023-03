Sinner batte Wawrinka e vola ai quarti di Indian Wells (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale di Indian Wells superando lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-1, 6-4. Ora la sfida con il campione in carica Taylor Fritz, testa di serie numero 4 del torneo. Jannik #Sinner è ai quarti di Indian Wells! Sconfigge #Wawrinka 6-1 6-4 e approda per la prima volta in carriera tra i migliori 8 del torneo. Prossimo turno contro il campione in carica #Fritz! #tennis #IBI23 pic.twitter.com/OMHl3rVbRp — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) March 15, 2023 Il BNP Paribas Open è il primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) in corso sul cemento di Indian Wells, in California. Si tratta di un ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Jannikha conquistato idi finale disuperando lo svizzero Stancon il punteggio di 6-1, 6-4. Ora la sfida con il campione in carica Taylor Fritz, testa di serie numero 4 del torneo. Jannik #è aidi! Sconfigge #6-1 6-4 e approda per la prima volta in carriera tra i migliori 8 del torneo. Prossimo turno contro il campione in carica #Fritz! #tennis #IBI23 pic.twitter.com/OMHl3rVbRp — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) March 15, 2023 Il BNP Paribas Open è il primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) in corso sul cemento di, in California. Si tratta di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????????????? ?????????????????? ?????? L'azzurro batte Wawrinka e raggiunge per la prima volta i quarti a Indian Wells ????????… - Agenzia_Ansa : Impresa di Jannik Sinner: batte il 37enne svizzero Stan Wawrinka (numero 100 Atp) in due set per 6-1, 6-4 e diventa… - settalese : RT @GeorgeSpalluto: SINNER vola agli Ottavi! Batte Mannarino 76 64, salvando 1 setpoint nel tiebreak del 1° set (con un ace). 5-0 nei tiebr… - AgoraMagazLatin : Sinner batte Wawrinka e vola ai quarti di Indian Wells - infoitsport : Indian Wells, Sinner batte Wawrinka ed è nei quarti, ora occhio al “servizio rovesciato” di Fritz -