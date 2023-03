Silvia di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Instagram, Biagio e Giuseppe (Di mercoledì 15 marzo 2023) Uomini e Donne. Un’altra scoppiettante puntata è andata in onda oggi su Canale 5, in compagnia del salotto amoroso di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo in puntata. Al centro della puntata Biagio Di Maro, il cavaliere che sta conoscendo meglio Silvia. Il cavaliere napoletano è rientrato da poco in studio e si è subito messo in gioco: sarà lei la fortunata? Silvia, una nuova dama per Biagio Silvia è una donna elegante, forte, decisa e molto sicura di sé, ed è scesa in studio per conoscere l’affascinante Roberto. Di Silvia, al momento, conosciamo ben poco, perché è stata solamente una volta in studio, ed ha avuto modo solo in misura limitata si esprimersi. Ma sappiamo che è piemontese. La frequentazione con Roberto Con Roberto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023). Un’altra scoppiettante puntata è andata in onda oggi su Canale 5, in compagnia del salotto amoroso di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo in puntata. Al centro della puntataDi Maro, il cavaliere che sta conoscendo meglio. Il cavaliere napoletano è rientrato da poco in studio e si è subito messo in gioco: sarà lei la fortunata?, una nuova dama perè una donna elegante, forte, decisa e molto sicura di sé, ed è scesa in studio per conoscere l’affascinante Roberto. Di, al momento, conosciamo ben poco, perché è stata solamente una volta in studio, ed ha avuto modo solo in misura limitata si esprimersi. Ma sappiamo che è piemontese. La frequentazione con Roberto Con Roberto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silvia_serfi : @sunvirgomars Spesso peggio degli uomini - silvia_selo : RT @matteospalletti: Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c’è altra strada. - silvia_libera : RT @Poesiaitalia: “La sofferenza e il dolore sono sempre inevitabili per una coscienza sensibile e per un cuore profondo. Gli uomini verame… - Charkajian : @silvia_sb_ Perché sei cosi incazzata? Mica tutti i miseri nel mondo devono venire in Italia, poi fatti cazzi tuoi!… - silvia_gragnani : RT @U111999777: #DANIELE: 'SONO UN GIOCATTOLO SESSUALE IN MANO A UNA NINFOMANE' '... Va nel letto di là a piangere e ad 'arrangiarsi' da s… -