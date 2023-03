Sicurezza a Roma, Ferro: «Dal governo c’è la massima attenzione: già disposti più fondi e agenti» (Di mercoledì 15 marzo 2023) A Roma non c’è un «allarme Sicurezza», anche se i sette omicidi compiuti da inizio anno, alcuni dei quali con modalità che fanno pensare a esecuzioni, destano «preoccupazione». A dirlo è stata la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, ricordando che «come tutte le grandi metropoli, Roma è una realtà complessa, con un territorio vasto, sacche di disagio sociale, interessi economici, un enorme mercato della droga». «Ma non descriverei una situazione fuori controllo perché, in base alle statistiche, Roma resta una delle capitali europee più sicure”, ha aggiunto il sottosegretario, sottolineando anche che «da parte del governo c’è grande attenzione rispetto alle dinamiche criminali che interessano la Capitale». La presenza dei clan nella Capitale Dopo aver ragionato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Anon c’è un «allarme», anche se i sette omicidi compiuti da inizio anno, alcuni dei quali con modalità che fanno pensare a esecuzioni, destano «preoccupazione». A dirlo è stata la sottosegretaria all’Interno Wanda, ricordando che «come tutte le grandi metropoli,è una realtà complessa, con un territorio vasto, sacche di disagio sociale, interessi economici, un enorme mercato della droga». «Ma non descriverei una situazione fuori controllo perché, in base alle statistiche,resta una delle capitali europee più sicure”, ha aggiunto il sottosegretario, sottolineando anche che «da parte delc’è granderispetto alle dinamiche criminali che interessano la Capitale». La presenza dei clan nella Capitale Dopo aver ragionato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Grande preoccupazione per l’escalation criminale con il terzo omicidio a Roma in pochi giorni. Si nomini subito il… - SecolodItalia1 : Sicurezza a Roma, Ferro: «Dal governo c’è la massima attenzione: già disposti più fondi e agenti»… - studiomarzocchi : Sicurezza e prevenzione, siglato un accordo di cooperazione tra l’Inail e l’Istituto Galileo Galilei di Roma /cs/Sa… - GHERARDIMAURO1 : RT @poliziadistato: Roma si sveglia, è l'alba del 2775° compleanno della città eterna e noi siamo presenti per garantirne la sicurezza con… - GHERARDIMAURO1 : RT @Prefettura_Roma: Con @Ale_Onorato e @AeroportidiRoma per fermare l’autotrasporto abusivo a #Fiumicino:da marzo 4262persone controllate,… -