“Siate gentili” | il racconto di Ermal Meta sugli atti di gentilezza che salvarono la vita a sua madre

Ermal Meta ha affidato a un toccate, quanto necessario, monologo il proprio appello sugli sbarchi in Italia. Dal palco de Le Iene, nella puntata andata in onda su Italia 1 il 14 marzo, il cantante albanese ha raccontato l'arrivo in Italia della madre. Un viaggio verso la libertà e che, grazie alla gentilezza di due sconosciuti permise di salvare la vita della donna e dei suoi tre figli, rimasti in Albania. Uno di questi era proprio il cantante. Nella prima parte del suo intervento, il vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fanno niente, racconta dell'uomo che permise alla madre di ottenere un passaporto falso: Quella donna non si fidava di nessuno. Un giorno, per strada, uno sconosciuto la avvicina e le dice ...

