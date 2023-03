Siamo al 42% Nando Pagnoncelli | sconcertante sondaggio sulla Schlein

(Di mercoledì 15 marzo 2023) È sempre tempo di sondaggi. E lo è ogni martedì sera a DiMartedì, nel segmento della trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7 dove sale in cattedra, il sondaggista di Ipsos. Ma nella puntata del 14 marzo non si parla di intenzioni di voto, insomma del consenso raccolto dai partiti, ma sono state formulate delle domande sartoriali, ad hoc, su misura. Si parte da un quesito tranchant: "Il governo Meloni è all'altezza della situazione?". Per il 42% no, per il 41% sì è la risposta del campione. Maspiega che la risposta è orientata dall'appartenenza politica e "l'ago della bilancia lo fa la parte che si astiene". Insomma, chi si asterrebbe al voto per le elezioni politiche cambia gli equilibri rispetto alle intenzioni di voto. Si parla poi della festa di compleanno per i 50 anni di Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca62604669 : RT @lorna_toon: A Marsiglia i cittadini bloccano l'ingresso al grattacielo più alto della città, chiedendo che si tassino i miliardari per… - decreation : RT @lorna_toon: A Marsiglia i cittadini bloccano l'ingresso al grattacielo più alto della città, chiedendo che si tassino i miliardari per… - FiliCat79 : RT @lorna_toon: A Marsiglia i cittadini bloccano l'ingresso al grattacielo più alto della città, chiedendo che si tassino i miliardari per… - FilippoLicari4 : RT @lorna_toon: A Marsiglia i cittadini bloccano l'ingresso al grattacielo più alto della città, chiedendo che si tassino i miliardari per… - SpaceCowboy21 : RT @lorna_toon: A Marsiglia i cittadini bloccano l'ingresso al grattacielo più alto della città, chiedendo che si tassino i miliardari per… -

nell'ambito di quella che oggi chiamiamo "politica della cura" , da tutti oggi citata e da ... 40 -) La verità evangelica viene portata in basso , sulla terra, per portare in alto le persone. ...Malgrado questoquelli che più vedono nell'acquisto di una buona bottiglia un modo per fare ... sorprende che resti il vino rosso il più amato in tutti e tre i Paesi (in Italiae 43 per cento, ...Sial 21,5% di sconto, l'offerta che Lexus propone sulla UX Hybrid 2WD Urban. Basta solo avere un veicolo da permutare e il prezzo di listino di.500 passa a 33.500 euro. Nessun obbligo di ...

Torna la X-Bionic Lake Garda 42: il 26 marzo il bis della gara sul lago che attraversa tre province Corriere della Sera

Accade di tutto in Bolivia: pioggia fitta, 10’ di stop per un intervento della Var per un recupero totale di quasi un tempo di gioco porta i padroni di casa a vincere una partita surreale ...Quali conseguenze potrebbe avere per Vladimir Putin la perdita della guerra in Ucraina E' uno scenario che molti analisti stanno ipotizzando, visto che - secondo l'Institute for the study ...