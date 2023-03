Si spaccia per dipendente di una banca, denunciato per truffa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si spaccia per dipendente di una banca e convince una povera vittima a spostare il denaro con un bonifico su un conto a lui intestato Si spaccia per dipendente di una banca, 20enne finisce nei guai. I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato in stato di libertà un ventenne della provincia di Napoli per “truffa”. Ricevuta la denuncia da parte della vittima, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad acquisire elementi di reità a carico del giovane che, contattato telefonicamente il malcapitato e spacciandosi per dipendente di un istituto di credito, dopo averlo convinto che il suo conto era stato hackerato, lo ha indotto a spostare il denaro con un bonifico su un conto ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Siperdi unae convince una povera vittima a spostare il denaro con un bonifico su un conto a lui intestato Siperdi una, 20enne finisce nei guai. I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hannoin stato di libertà un ventenne della provincia di Napoli per “”. Ricevuta la denuncia da parte della vittima, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad acquisire elementi di reità a carico del giovane che, contattato telefonicamente il malcapitato endosi perdi un istituto di credito, dopo averlo convinto che il suo conto era stato hackerato, lo ha indotto a spostare il denaro con un bonifico su un conto ...

