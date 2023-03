Si spaccia per dipendente di un istituto di credito, scatta la denuncia per truffa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBagnoli Irpino (AV) – I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato in stato di libertà un ventenne della provincia di Napoli per “truffa”. Ricevuta la denuncia da parte della vittima, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad acquisire elementi di reità a carico del giovane che, contattato telefonicamente il malcapitato e spacciandosi per dipendente di un istituto di credito, dopo averlo convinto che il suo conto era stato hackerato, lo ha indotto a spostare il denaro con un bonifico su un conto a lui intestato. Purtroppo il correntista, spaventato e sotto pressione, non sempre riesce a fare le adeguate verifiche. Per evitare tali truffe, è bene prestare la massima attenzione a qualsiasi tipo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBagnoli Irpino (AV) – I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hannoto in stato di libertà un ventenne della provincia di Napoli per “”. Ricevuta lada parte della vittima, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad acquisire elementi di reità a carico del giovane che, contattato telefonicamente il malcapitato endosi perdi undi, dopo averlo convinto che il suo conto era stato hackerato, lo ha indotto a spostare il denaro con un bonifico su un conto a lui intestato. Purtroppo il correntista, spaventato e sotto pressione, non sempre riesce a fare le adeguate verifiche. Per evitare tali truffe, è bene prestare la massima attenzione a qualsiasi tipo ...

